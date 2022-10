Share on Twitter

da redação

Por volta das 11 horas e 45 minutos, durante fiscalização de trânsito no km 666 da BR 153, a equipe policial deu ordem de parada ao caminhão Scania/P320 B8x2, de cor vermelha. Durante a abordagem, foi solicitada ao condutor a documentação fiscal da carga transportada.

As notas fiscais apresentadas não acobertavam toda a mercadoria. Verificados os documentos exibidos, a equipe constatou a possível presença de produtos perigosos transportados com produtos químicos destinados à produção de alimentos, em desconformidade com diversas normas.

Foi constatada a presença de fardos de soda cáustica na carga, em um total de 4.062kg, além de 3.750kg de cloreto de cálcio e de cloreto de cálcio para fins alimentícios; 2L de cloreto de potássio e 4L de nitrato de prata.

Foi verificado também que o condutor não submeteu o veículo e a carga à inspeção fiscal na fronteira de Tocantins com Goiás. Diante da situação, a equipe acionou o fisco estadual, a Polícia Militar Ambiental de Gurupi e a Polícia Civil, para a melhor análise da carga e das documentações.

Diante do ocorrido, a princípio, foi registrado o crime de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal; crime contra as relações de consumo e produzir, comercializar, transportar, ter em depósito produto ou substância tóxica. O veículo foi removido ao pátio contratado para conclusão da fiscalização e solução das irregularidades verificadas.