Os vizinhos observaram uma movimentação diferente na residência e acionaram a Polícia Militar que prenderam dois homens em flagrante, por tentativa de furto qualificado.

Da redação

Após serem acionados via 190, os militares encontraram dois homens no interior de uma residência, na tarde desta terça-feira (27), tentando realizar um furto. Com a entrada da Polícia Militar na casa, um dos autores tentou fugir, mas foi detido por outra equipe de militares que faziam o cerco do lado exterior, ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Após alerta de seu cão de estimação, vizinhos observaram que a residência havia sido arrombada e que havia pessoas estranhas no seu interior, entraram em contato com o proprietário da casa e com a Polícia Militar.

Os militares chegaram ao local, fizeram o cerco e aguardaram o proprietário chegar para abrir o portão. Durante o adentramento foi encontrado dois indivíduos, um homem de 37 anos foi detido de imediato, o outro homem pulou a janela e o muro, tentando fugir. Os policiais que estavam do lado de fora da casa o capturaram evitando que ele fugisse do local. Em virtude da ação exitosa da Polícia Militar o furto foi frustrado.

Os autores foram conduzidos à Central de Flagrantes, sendo lavrado Auto de Prisão em Flagrante em desfavor dos mesmos por tentativa de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo e tentativa de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas.