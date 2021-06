por Luiz Henrique Machado

Bombeiros militares da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), recuperaram uma camionete SW4 que estava debaixo d´água, no Rio Javaes, no município de Pium, região Central do Tocantins. O veículo mergulhou no último dia 11, à noite, depois de desengatar a marcha enquanto o condutor fazia o desembarque de uma canoa, acoplada ao veículo.

Segundo o condutor relatou aos mergulhadores, a SW4 estava numa rampa, usada para descer as embarcações, mas desceu e foi parar mais de cinco metros de profundidade. O local tem pouca visibilidade e os mergulhadores precisaram de algum tempo para localizar o carro e então preparar o içamento.

Ainda era noite de sexta-feira, quando a CIBS foi acionada, mas só na manhã do sábado a equipe se deslocou para a recuperação, que transcorreu com êxito. O acidente foi próximo da Estação de Pesquisa Cangussu e a SW4 ficou há mais de 15 metros da margem.

Os mergulhadores amarraram cabos de aço na frente da camionete e depois em um caminhão guincho, que arrastou o veículo para fora sem a necessidade de reflutuação, ou seja, sem o uso de bolsas de ar.

Chegando à margem, a SW4 foi embarcada no caminhão e entregue ao proprietário.