Policiais Militares recuperaram uma caminhonete com restrição de furto/roubo durante abordagens na rodovia BR-153, município de Talismã/TO.

Por Régis Caio

Em patrulhamento e fiscalização de veículos de carga no posto fiscal de Talismã, localizado na rodovia BR-153, altura do KM 800, uma equipe de patrulheiros do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), deu ordem de parada a um caminhão tracionando um semirreboque tipo cegonha que transportava 11 veículos de passeio e após checarem a documentação do motorista e do caminhão, os militares passaram para a inspeção dos veículos transportados.

Durante a averiguação, os policiais perceberam que os elementos identificadores de uma caminhonete L200 Triton de cor prata possuía sinais de fraude. Tais adulterações são recorrentes em veículos oriundos de furto/roubo.

Utilizando técnicas periciais, a equipe conseguiu chegar a real identificação da caminhonete, confirmando assim a restrição do ilícito nos sistemas. Segundo as informações obtidas, o automóvel foi roubado em 30/07/2020 na cidade de Curitiba/PR.

Diante do flagrante, o veículo foi encaminhado à central de atendimento da Polícia Civil de Alvorada, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis. Importante salientar que os patrulheiros do BPMRED se esforçam para que os veículos apreendidos sejam devolvidos aos seus devidos donos.