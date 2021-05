Share on Twitter

O acidente foi uma colisão frontal que ocorreu por volta das 22h30min desta sexta-feira (28) no KM 780 da BR-153, no município de Talismã-TO.

Por Régis Caio

Segundo informações da Perícia, um caminhão Mercedes-Benz que trafegava sentido cidade de Talismã, colidiu frontalmente com um caminhão Scania, que trafegava sentido Gurupi.

Com o impacto o motorista de um dos veículos morreu na hora, a vítima foi identificada como Luis Carlos Cornelsen, de 47 anos.

A Polícia Científica informou, por meio do Perito Oficial que atendeu a ocorrência, que ficou caracterizado uma invasão de faixa e que as causas do acidente serão investigadas.