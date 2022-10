Share on Twitter

Na manhã desta terça-feira (4), por volta das 11 horas e 5 minutos, foram apreendidos 4 comprimidos de anfetamina e 3g de maconha, no município de Gurupi.

Em ato de fiscalização no km 666 da BR 153, foi dada ordem de parada a um caminhão VOLVO/FH, que era conduzido por um homem. Ao realizar inspeção no interior do caminhão, foram localizadas 4 unidades de comprimidos análogos à anfetamina e 3g de substância análoga à maconha.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, a ocorrência de porte de droga para consumo. Os ilícitos foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Gurupi/TO.