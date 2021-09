Share on Twitter

O acidente foi registrado na madrugada deste domingo (26) próximo ao município de Cariri-TO, no sul do estado. Motorista do carro ficou ferido.

Por Régis Caio

Conforme o Corpo de Bombeiros a colisão aconteceu na BR-153 e envolveu caminhão e um carro de passeio. Um homem de 62 anos e que estava dirigindo o carro ficou preso às ferragens.

A vítima foi resgatada e levada pelo SAMU. Já o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. O carro ficou totalmente destruído.