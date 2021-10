Share on Twitter

Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da desta quarta-feira (06) na BR-153, no perímetro urbano de Gurupi, na saída para a cidade de Cariri do Tocantins.

Por Régis Caio

Segundo testemunhas, a colisão foi frontal envolvendo dois caminhões, um do tipo baú e outro bitrem. Um terceiro caminhão também se envolveu na batida. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo De Bombeiros.

Um dos veículos estava transportando uma carga de calçados, que se espalharam pela rodovia e algumas pessoas saquearam os produtos.