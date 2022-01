por Redação

A alteração que mais chamou a atenção da equipe foi a da suspensão do veículo, modificação conhecida como “molas arqueadas”, transformando o caminhão em uma verdadeira arma em um caso de colisão traseira. Em um acidente do tipo colisão traseira, um carro pode entrar embaixo do caminhão alterado, já uma em uma colisão traseira com outro caminhão, a ponta da carroceria pode entrar pelo para brisa e acertar o motorista.

Em alguns caminhões a mudança não chega a esse nível de percepção, porém a partir de qualquer alteração realizada no projeto original não será mais possível garantir os mesmos parâmetros de estabilidade, frenagem iluminação traseira e lateral do veículo, gerando riscos à segurança do condutor e dos demais usuários que trafegam em nossas estradas e rodovias.

Além da citada alteração, o veículo irregular flagrado também estava com placa ilegível, sem disco no crono tacógrafo, sem as faixas refletivas no para-choque traseiro, transportando carga excedendo a capacidade da carroceira.

PRF ressalta a responsabilidade coletiva no uso das rodovias. Acidentes envolvendo veículos com esse tipo de alterações, costumam ser muito graves e geralmente fatais.

Conforme inciso VII do artigo 230 do CTB, conduzir veículo com características alteradas sem autorização constitui infração grave, com acréscimo de cinco pontos no prontuário da CNH, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo até a sua regularização.