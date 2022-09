Share on Twitter

Por Wesley Silas

O presidente da Câmara de Vereadores de Cariri, Professor Ederson Soares, lamentou a tragédia ocorrida com uma família em uma propriedade rural no Assentamento PA Coimbra, em Cariri envolvendo o homicídio de Márcio Alves da Silva e suposta tentativas de homicídios contra dois homens. Os autores do crime foram presos em flagrante.

“Casado, deixa esposa e quatro filhos. É primo do vereador Elton Moreira Alves “Tetim”. A morte prematura, deixa familiares e amigos consternados. Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor e saudade eterna, rogando a Deus conforto a todos”, lamentou o Professor Ederson Soares.

Confira a íntegra da nota:

Nota de Pesar

A Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, manifesta seu pesar, pelo falecimento de Márcio Alves da Silva, ocorrido neste domingo, 11 de setembro.

Casado, deixa esposa e quatro filhos. É primo do vereador Elton Moreira Alves “Tetim”.

A morte prematura, deixa familiares e amigos consternados.

Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor e saudade eterna, rogando a Deus conforto a todos.

Professor Ederson Soares

Presidente

Cariri do Tocantins, 11 de setembro de 2022.