Da redação

Durante a Operação “Pelo Bem dos Bons”, policiais militares do 4º BPM conseguiram prender um homem de 31 anos e apreenderam aproximadamente 44 quilos de maconha. A ação ocorreu no terminal rodoviário de Gurupi, por volta das 9h, desta quarta-feira, 17. A droga foi localizada em uma mala que estava dentro do bagageiro de um veículo de transporte de passageiros, com o auxílio dos cães farejadores da Unidade.

O ônibus abordado estava vindo do Estado de São Paulo com destino ao Estado do Maranhão. O autor foi localizado e confessou o crime interestadual de tráfico de entorpecentes. Ele foi preso em flagrante e conduzido juntamente com o entorpecente apreendido à Central de Flagrantes, para os procedimentos cabíveis. Na delegacia o autor foi autuado por tráfico de entorpecentes. O ônibus foi liberado.

“O objetivo da Polícia Militar é sufocar o crime na região Sul do Estado, não daremos tréguas para os infratores da lei. A nossa prioridade é zelar pela ordem pública e a tranquilidade do cidadão de bem,” disse o comandante da Unidade, tenente-coronel Weslley Dias Costa.