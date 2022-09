O crime aconteceu no último domingo (28) em plena luz do dia e na frente do filho que a vítima teve com o suspeito, um bebê.

A polícia informou que o homem estava separado da vítima há mais de três meses, mas não aceitava o fim do relacionamento e agia com muita violência e agressividade com a ex. Segundo a corporação, ele sempre ameaçava e agredia a mulher física e verbalmente e fazia xingamentos sempre que a via.

Na manhã desta quarta-feira o homem foi localizado e preso em Buriti do Tocantins. Ele foi levado até a Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguatins e depois, recolhido à Cadeia Pública Local, onde permanece à disposição da Justiça.