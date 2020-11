Brejinho de Nazaré| Corpo é localizado boiando em Rio

O corpo ainda não identificado estava em estado de decomposição, a cerca de três metros da margem do rio. De acordo com a PM, havia sinais de que a vítima teve as duas mãos amarradas.

da redação

Um corpo foi encontrado boiando no rio Conceição, na zona rural de Brejinho de Nazaré, na região central do estado, neste domingo, 01. A vítima não foi identificada, mas tinha uma corda amarrada no pulso e estava com um pé dilacerado.