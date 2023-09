Share on Twitter

Uma intensa caçada está em andamento na Pensilvânia em busca de um detento que escapou apenas uma semana depois de ser condenado à prisão perpétua por assassinato.

O brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, conseguiu escapar da Prisão do Condado de Chester, em West Chester, na manhã de quinta-feira (31/08).

Uma semana atrás, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas.

O crime ocorreu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. Ele foi preso menos de duas horas depois do assassinato.

Condenado à prisão perpétua

Em agosto, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Brandão, a facadas, em 2021. O crime, que o levou à condenação, ocorrreu porque o brasileiro não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a NBC Philadelphia, a condenação não tem chance de liberdade condicional.

Cavalcante e a vítima namoraram por cerca de um ano e meio. Durante esse período, Débora sofreu diversos episódios de violência doméstica.

O brasileiro também tem mandado de prisão por um assassinato ocorrido em 2017, no Tocantins. Ele é réu na Justiça tocantinense em um caso de homicídio em que um homem, Valter Júnior Moreira dos Reis, foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis.