da redação

Ao receber denúncia anônima sobre um carregamento de pescados que estava ocorrendo no Jardim Aureny I, região sul da capital, a equipe de policiais ambientais se deslocou até a região e flagrou um indivíduo fazendo o carregamento de um caminhão com o pescado. A carga estava irregular com base na legislação ambiental vigente, pois não havia a documentação de origem do produto, tampouco autorização para seu transporte.

É impostante ressaltar que ainda está no período de defeso (Piracema), no qual se veda a pesca, transporte, comercialização e armazenamento de peixes oriundos de rios e lagos do Estado, conforme a Portaria Naturatins nº152/2022.

Diante da situação a equipe ambiental adotou a medidas administrativas pertinentes: lavrou um auto de infração no valor de R$ 30.000 reais, bem como efetuou apreensão de toda a carga. A equipe também apresentou o infrator à Central de Atendimento da Polícia Civil de Taquaralto para as demais providências.

Os peixes foram doados para a Casa de Apoio Vera Lúcia em Palmas, para o Lar Batista FF Soren em Luzimangues e para a Associação Cristã Jovens de Valor em Paraíso do Tocantins.