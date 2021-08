Um trágico acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma carreta semirreboque deixou duas pessoas mortas na Rodovia TO-010, próximo a Lajeado. A ocorrência foi por volta das 16h40, desse domingo, 22, na altura do km 45. Os veículos faziam o mesmo trajeto.

Os bombeiros militares foram acionados para a ocorrência, tendo em vista que os dois veículos pegaram fogo e as vítimas do carro de passeio ficaram presas às ferragens. No local, ainda houve combate ao incêndio. Além do fogo nos carros, as chamas se alastraram para o mato nos arredores.

Após o desencarceramento, os corpos ficaram sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML).

Araguaína

No Setor Lago Azul, em Araguaína, por volta das 14h30, também desse domingo, 22, bombeiros militares do 2° Batalhão foram acionados para combate a incêndio a uma residência. Sofás, cadeiras, caixa de som, ar-condicionado e o forro PVC ficaram completamente destruídos pelas chamas.

Além dos danos materiais, não houve vítimas no sinistro.

Paraíso do Tocantins

No sábado, 21, a 3ª Companhia de bombeiros foi acionada para outro caso de incêndio em residência. O chamado foi às 6 horas, no Jardim Paulista. Assim que chegaram ao local, os militares constataram fogo em parte do telhado e em alguns pertences.

O mais grave foi a constatação de uma vítima carbonizada no interior da residência incendiada. A Polícia Militar (PMTO) foi acionada para acompanhar o caso.