Luiz Felipe Batista de 17 anos desapareceu neste sábado (04) na antiga represa da Saneatins, no Jardim das Bandeiras. Segundo populares três adolescente realizavam a travessia e um deles não conseguiu chegar à margem, vindo a submergir.

Por Régis Caio

No local, os Bombeiros de imediato iniciou as buscas em superfície e submersa, com técnica de mergulho livre, após isso, buscas submersas com equipamento de mergulho autônomo, foram feitas e não foi localizado o Corpo.

Já neste domingo (05) os militares encontraram o corpo a aproximadamente quatro metros de profundidade e 50 metros distante da margem. A pericia técnica e o IML estiveram no local e ficaram responsáveis pelo corpo.