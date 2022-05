por Wesley Silas

Segundo o Secretário Municipal de Educação, David Abrantes, após ele ter recebido uma denúncia anônima de que uma betoneira “estaria na chácara da vereadora Débora Ribeiro (PTB)”, sua equipe constatou no sistema que o município teria duas betoneiras.

“Estamos fazendo o levantamento do patrimônio da Secretária Municipal de Educação e como houve uma denúncia e precisamos também de utilizar uma betoneira na reforma na Escola Eliseu de Carvalho, no setor Industrial, surgiu a dúvida e pedi uma servidora para fazer o levantamento e ele constatou que em dezembro de 2018 foram adquiridas duas betoneiras que foram incluídas no patrimônio do município. Nós levamos a denúncia para Polícia Civil investigar e, em seguida, fez o flagrante da apreensão da betoneira”, disse o secretário David Abrantes. Ele informou ainda que não é conivente com a situação e por isso teve que fazer a denúncia na Polícia Civil.

Conforme apurou a reportagem, o veículo do município estava sendo conduzido por um filho da vereadora que é servidor efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo um polícia civil após receber a denúncia sua equipe se deparou com um veículo transportando a betoneira da chácara da vereadora.

“Recebemos uma denúncia de que o maquinário estava fazendo serviço particular na referida chácara. Durante a diligência vimos o carro da prefeitura transportando a betoneira, abordamos e os servidores confirmaram que tinham ido buscá-la. Fomos até a chácara e o caseiro confirmou a informação de que o maquinário estava há dias no local fazendo serviços no imóvel rural”, informou um agente da PC ao Portal Atitude.

O que diz a vereadora

Ao Portal Atitude, a vereadora Débora Ribeiro informou que a chácara é de uma pessoa da sua família.