No município de Darcinópolis, a Polícia Militar prendeu um bando suspeito de furtar a residência do prefeito da cidade e recuperou os objetos levados do local. Durante a ação os policiais prenderam três homens, 20, 34 e 36 anos, e uma mulher 36 anos.

Durante patrulhamento pela Rodovia TO – 134, município de Darcinópolis, uma equipe de patrulheiros do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) foi abordada por uma pessoa que relatou ter tido sua casa furtada.

Segundo a vítima, que se identificou como prefeito do município, homens que estariam em uma boca de fumo entraram em sua residência e subtraíram vários bens. A vítima relatou ainda aos policiais que possuía informações de onde estariam os supostos autores, e que no momento o policiamento do destacamento local estava em diligência em outro município.

Diante dos fatos, os patrulheiros do BPMRED prontamente se dirigiram até o local indicado pela vítima e realizaram a abordagem. No local, foram encontrados os suspeitos e também os objetos furtados, sendo: sete anéis de ouro, quatro pulseiras de ouro, três relógios de ouro, um perfume, um cheque no valor de 25.000 (vinte e cinco mil reais), duas carteiras com documentos pessoais e um aparelho celular. Todos os objetos foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua família.

Ainda no local os policiais encontraram outros três aparelhos celulares, possivelmente produtos de outros furtos. O grupo foi preso e os objetos apreendidos, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia na cidade de Araguaína, onde foram autuados pelos crimes de furto qualificado e receptação.