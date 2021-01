Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

As informações foram sobre crimes violentos, prisões e apreensões de menores, apreensões de armas de fogo e munições, apreensões de entorpecentes e operações de combate às organizações criminosas na região.

Os números do balanço anual foram apresentados após uma análise das ocorrências registradas durante o ano de 2020 em comparativo com o ano de 2019. Segundo o diagnóstico realizado pela Seção de Planejamento da Unidade, durante o período de 2020 foram realizados 5.521 atendimentos nos 17 municípios, dos quais foram geradas 3.995 ocorrências, sendo efetuadas 685 prisões, apreendidas 81 armas de fogo e 413 munições, 176 porções de drogas, 6.827 comprimidos de metanfetamina e 113 recuperações de veículos furtados.

No balanço anual de crimes violentos contra a vida, houve redução de 3% nos homicídios consumados em relação 2019 e 23% nas tentativas de homicídio. Os crimes contra o patrimônio também diminuíram significativamente, havendo redução de 31% nos crimes de roubos e de 16% de furtos em comparativo com 2019.

O Comandante do 4º BPM afirmou que embora o cenário atual seja desfavorável, o Batalhão tem realizado contínuas ações preventivas e repressivas, e vem alcançado resultados positivos no combate à criminalidade e à violência, visando servir e proteger a sociedade com excelência.