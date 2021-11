Share on Twitter

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Lagoa da Confusão (TO) e o Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira, 01, dois autores de um furto ocorrido em uma fazenda localizada na zona rural do município.

As investigações tiveram início na manhã de hoje, quando a vítima, procurou a polícia e relatou que haviam sido furtados aproximadamente 240 metros de cabos de cobre da sua fazenda. Quando então a equipe, que já acompanhava os investigados, efetuou a prisão dos mesmos, sendo que em poder dos homens foram encontrados tanto os cabos subtraídos da vítima, como também uma motocicleta de origem ilícita e várias munições.

Todos os objetos, cabos subtraídos da vítima, alicate, munições e a motocicleta com a restrição de furto/roubo, foram foi encaminhados para a Central de Flagrantes de Paraíso (TO). O delegado responsável pela ação, Teofabio Alves Siqueira, explica que o município atravessa uma série de furtos que tem gerado prejuízo à população e aos cofres públicos.

“Só esse ano, furtos de cabos e fios de cobre causaram prejuízo de cerca de R$ 200 mil a fazendeiros da cidade. Apesar das prisões realizadas no dia de hoje, as investigações buscam a identificação de outros envolvidos e continuam e, ao final, todos serão responsabilizados pelas suas respectivas condutas”, explicou o delegado.

Os dois homens e um adolescente apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Paraíso do Tocantins, mas a investigação segue em Lagoa da Confusão. Teofabio destacou ainda que só foi possível realizar as prisões porque as equipes de forma articulada se empenharam nas buscas. “Durante o período cabe ressaltar a persistência e foco das equipes de campo que de forma contínua e ininterrupta perseguiram e lograram êxito na missão”, ressaltou o delegado.