A 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Araguaína, concluiu o inquérito que investiga o triplo homicídio ocorrido no município em maio de 2021. Em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, 28, o delegado responsável pelo caso, Adriano de Aguiar Carvalho, revelou detalhes sobre o autor dos crimes. Segundo a autoridade policial, o homem responde por outros três assassinatos, totalizando seis vítimas, sendo classificado como um serial killer.

da redação

De acordo com as investigações, em maio de 2021, foram encontrados três corpos em Araguaína, todos do sexo masculino, em um matagal no Setor Oeste, Avenida Filadélfia. Foi descoberto também que, além dessas três vítimas, uma quarta pessoa, ao passar pelo local, foi surpreendida com disparos efetuados pelo autor dos três homicídios, conseguindo fugir sem ser atingida.

Serial killer

A 2ª DHPP de Araguaína classificou o comportamento do autor como de um serial killer, por responder pelas seis mortes, especialmente, em relação ao triplo homicídio. “Os crimes foram planejados, pois comprou munição, estava hospedado em um hotel, roubou uma bicicleta, se escondeu em um matagal e, na medida que as vítimas passavam, todas conduzindo motocicletas, ele conseguia abordar e atirar sem oferecer chances de defesa”, detalha o delegado.

Segundo as investigações, o autor permaneceu por uma hora e meia no local do triplo homicídio em Araguaína. Após matar a pessoa, ele retirou os corpos da pista e jogou no matagal, sendo a motocicleta despejada em uma ribanceira.

Crimes no Pará e Maranhão

O autor do triplo homicídio em Araguaína responde por outros três homicídios, dois em novembro de 2020, na cidade tocantinense, e outro em junho de 2021, na cidade de Estreito-MA. “Ele agia com modus operandi muito semelhante, com disparo de arma de fogo, sempre pistola calibre 380, na região da cabeça das vítimas”, analisou o delegado Adriano de Aguiar.

Ainda, segundo testemunhas, o criminoso costumava circular pelos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, arrombando lojas, furtando computadores, celulares e cofres, subtraíndo valores em torno de R$ 80 a 100 mil.

Atualmente, o autor encontra-se preso, sendo recambiado nesta quinta-feira, 28, para um presídio de São Luís-MA. Ele tem 22 anos, natural de Estreito-MA e já morou em Araguaína. Todos os inquéritos estão sendo apurados pelas autoridades dos estados e vão se tornar processos contra ele.

Histórico dos fatos

3 homicídios em Araguaína (maio de 2021)

1 homicídio em Estreito-MA (junho de 2021)

2 homicídios em Araguaína (novembro de 2020)