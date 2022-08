Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

Ainda não foi informado os motivos pelos quais o prefeito de Chapada de Natividade, Elio Dionízio, e o seu motorista foram agredidos por dois homens que estava em outro veículo em um estacionamento em Palmas. Porém, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o prefeito e o motorista da caminhonete e descem do veículo e, em seguida aproxima dois homens que estavam em outra caminhonete para na Avenida JK vão em direção do prefeito e do motorista, dizendo ‘”perdeu, perdeu” e começam a espancá-los. O prefeito chegou a afirmar que teria percebido um volume na cintura dos agressores, sinalizando que estavam armados.

Em nota, o presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, informou que esta presente em Palmas e se dirigiu até o local onde o prefeito estava para prestar auxílio e solidariedade diante do ocorrido. Na ocasião, o prefeito Elio já estava sendo atendido pela Polícia Militar (PM), sendo posteriormente encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital para cuidar das consequências das agressões físicas sofridas. A ATM agradece a PM pela presença e pelas diligências executadas para tentar prender os responsáveis.

“A ATM suplica as autoridades policiais que empreguem esforços na identificação dos criminosos, e que coloquem os dois à disposição da justiça para que possam responder pelos atos criminosos praticados contra o prefeito Elio, que vem realizando um trabalho transformador no município da região Sudeste”, escreveu Diogo Borge em nota de repúdio.

A deputada estadual, Vanda Monteiro, que é aliada do prefeito, também lamentou o ocorrido.

“Repudiamos veementemente quaisquer atos de violência, seja contra o cidadão tocantinense, seja contra um representante político, eleito democraticamente pelo povo. Elio Dionísio é um prefeito com trabalho e compromisso, pai de família responsável e homem de bem. Pedimos á Polícia do Tocantins que o caso seja investigado com rigor e os agressores respondam na justiça por seus atos”, disse a parlamentar.

Nota de Repúdio da ATM

Contra as agressões sofridas pelo prefeito de Chapada da Natividade, Elio Dionízio, nesta quinta-feira, em Palmas

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) mais uma vez vem a público externar seu mais profundo repúdio contra atos de agressões e violências que prefeitos e prefeitas vem sofrendo no estado do Tocantins.

Desta vez, a crueldade e maldade recaíram contra o prefeito de Chapada da Natividade, Elio Dionízio. Nesta quinta-feira, 11, o gestor foi covardemente agredido por dois homens em plena luz do dia, na Avenida JK, uma das principais vias de circulação de pessoas em Palmas.

O presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, esta presente em Palmas e se dirigiu até o local onde o prefeito estava para prestar auxílio e solidariedade diante do ocorrido. Na ocasião, o prefeito Elio já estava sendo atendido pela Polícia Militar (PM), sendo posteriormente encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital para cuidar das consequências das agressões físicas sofridas. A ATM agradece a PM pela presença e pelas diligências executadas para tentar prender os responsáveis.

A ATM suplica as autoridades policiais que empreguem esforços na identificação dos criminosos, e que coloquem os dois à disposição da justiça para que possam responder pelos atos criminosos praticados contra o prefeito Elio, que vem realizando um trabalho transformador no município da região Sudeste.

Essa não foi a primeira vez que um prefeito sofreu atentados criminosos neste ano de 2022. Em meados de março, a prefeita de Figueirópolis, Jakeline, sofreu emboscada por dois homens, que proferiram palavras ofensivas contra a prefeita, com ameaças e agressões.

Ainda, em julho, o prefeito de Taipas, Sílvio Romério, e membros de sua família, sofreram atentados criminosos, ao verem bandidos invadirem sua residência e saquearem itens de valor. Posteriormente, mantiveram a família em cárcere até se deslocarem para região de mata, onde mantiveram-os na condição de refém. Após isso, os bandidos liberam a família e fugiram.

Mais uma vez a ATM repudia atos de violência contra quaisquer agentes políticos e membros de sua família. A ATM reafirma que os políticos são representantes do povo e devem ter sua integridade física e psicológica protegidas.

Palmas, 11 de agosto de 2022

Diogo Borges

Presidente

Nota de repúdio : Agressão prefeito de Chapada de Natividade

Infelizmente tivemos a lamentável informação que o prefeito de Chapada de Natividade, Elio Dionízio, foi vítima de uma covarde agressão física, na tarde desta quinta-feira, 11, em Palmas.

Repudiamos veementemente quaisquer atos de violência, seja contra o cidadão tocantinense, seja contra um representante político, eleito democraticamente pelo povo.

Elio Dionísio é um prefeito com trabalho e compromisso, pai de família responsável e homem de bem. Pedimos á Polícia do Tocantins que o caso seja investigado com rigor e os agressores respondam na justiça por seus atos.

Ao meu prefeito Elio Dionísio e sua família todo nosso carinho, apoio, admiração e solidariedade.

Deputada estadual Vanda Monteiro