Na noite de quarta-feira, 27, na cidade de Gurupi, a Polícia Militar (PM) prendeu dois homens, de 27 e 33 anos, acusados de roubo em uma borracharia na zona rural da cidade. Na ação também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma motocicleta Yamaha YBR, cor preta, além de dois aparelhos celulares, duas chaves dos veículos e um capacete das vítimas.

A PM foi acionada pelo Sistema Integrados de Operações Policiais (SIOP) para atender uma ocorrência de roubo em uma borracharia na Rodovia BR – 153, Km 629, na zona rural de Gurupi. De imediato, os policiais militares da equipe da Força Tática Cães deslocaram até o local onde as vítimas do roubo informaram que por volta das 22h20 estavam na residência onde também funciona uma borracharia, quando chegaram dois homens em uma motocicleta Yamaha, modelo YBR, cor preta, anunciando o assalto, sendo que um deles portava uma arma. Os homens passaram a agredir as vítimas com chutes, empurrões e tapas, ameaçando matar todos na casa se não entregassem jóias, armas e dinheiro, objetos que as vítimas não possuíam.

Diante da negativa das vítimas os homens então subtraíram dois aparelhos celulares, aproximadamente R$ 200,00, um capacete, as chaves dos veículos das vítimas e da porta do fundo da residência.

Os policiais militares saíram em patrulhamento na tentativa de localizar os autores, momento em que o monitoramento das câmaras visualizou dois indivíduos em uma motocicleta em altíssima velocidade nas proximidades do cemitério velho de Gurupi com as mesmas características da utilizada na ação criminosa. Foi montado o cerco aos infratores que foram presos. Os objetos roubados foram encontrados, um simulacro de arma de fogo e a motocicleta foram apreendidos.

Diante dos fatos, os autores e os materiais apreendidos foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais. Ressaltando-se que os autores também teriam praticado roubo em uma fazenda em Formoso do Araguaia e em um restaurante em Gurupi.