O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (22) na região próximo aos setores Daniela e Alto da Boa Vista. O comandante do 4°BPM informou ao Portal Atitude que os assaltantes roubaram o carro no município de Formoso do Araguaia e vieram para Gurupi.

Por Régis Caio

“Após roubarem o veículo, fomos acionados e conseguimos localizar os suspeitos, que após a abordagem trocaram tiros com a Força Tática”, disse o comandante W.Costa.

Os criminosos fugiram pelo matagal e o carro roubado foi recuperado. A PM fez buscas na região no intuito de localizar os infratores.

O caso assustou os moradores da região”. Todos estão trancados em suas casas”, disse um morador.

Já um outro morador relatou ao Portal Atitude que o seu cachorro foi atingido por um disparo na troca de tiros e morreu.