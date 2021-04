A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira, 23, dois homens de 21 anos por roubo a residência, na quadra 308 sul, em Palmas. Com os autores foram recuperados cinco aparelhos celular, uma pulseira feminina, dois relógios, um par de brincos, um anel, uma aliança, uma bicicleta ox aro 29 e duas correntes de ouro. No local ainda foram localizados 72 comprimidos de ecstasy e cinco gramas de substância análoga a maconha.

da redação

Ao serem acionados para atender uma ocorrência em uma residência na quadra 308 sul, as vítimas relataram aos militares que foram abordadas por dois indivíduos que estavam armados com uma arma de fogo tipo pistola. Um dos autores adentrou à residência e o outro permaneceu no carro.

Mediante grave ameaça subtraíram das vítimas, cinco aparelhos celulares, uma pulseira feminina, dois relógios, um par de brinco, um anel feminino, uma aliança, uma bicicleta ox aro 29, duas correntes de ouro, depois fugiram rumo incerto.

Os militares, de posse das imagens do sistema de monitoramento das câmeras, da residência vizinha, com o apoio da agência local de inteligência – ALI, identificaram através da placa o veículo utilizado na ação criminosa, que pertence a uma locadora de veículo.

Através do rastreamento cedido pela empresa locadora, foi possível localizar o veículo na quadra 103 norte. As guarnições empenhadas juntamente com o comandante do policiamento urbano – CPU, foram até o endereço onde localizaram e abordaram os dois suspeitos que de imediato assumiram a autoria, apresentando parte dos objetos subtraídos.

Os suspeitos apontaram a participação de um terceiro criminoso, que segundo eles ficou com maior parte dos objetos subtraídos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos dois suspeitos e conduzidos até a 1º DPC para que fossem autuados em flagrante pela autoridade policial.