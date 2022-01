Share on Twitter

Nesta quinta-feira, 13, a 66ª Delegacia de Polícia Civil de Miranorte, com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE-Palmas) e 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Paraíso), cumpriu mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário Tocantins contra um homem foragido, de 24 anos, acusado de praticar diversos crimes em Miranorte.

da redação

Segundo delegado de polícia titular da 66ª DPC, Pedro Henrique Bernardes, que coordenou a ação, dentre as acusações contra o homem foragido, apresenta-se crimes de roubos com emprego de violência. “No momento da prisão, o acusado não esboçou reação, o que facilitou a execução do mandado judicial”, relata a autoridade policial.

A ação foi considerada pela Polícia Civil do Tocantins como desdobramento da operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O homem prestou depoimento em Miranorte, foi transferido para a Cadeia Pública de Miracema e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.