O suspeito foi localizado na manhã desta terça-feira, 13, por investigadores da 88° Delegacia de Polícia de Gurupi. O crime ocorreu no bairro Bela Vista.

Por Régis Caio

A Polícia Civil, por meio da 88ª Delegacia de Polícia (3°DP-Gurupi) efetuou no Setor Jardim Tocantins o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de um homem de 25 anos.

O acusado é investigado em um roubo ocorrido no dia 02 de outubro do ano passado no Setor Bela Vista, quando de posse de uma arma branca e com graves ameaças subtraiu um celular da vítima.

Segundo a Polícia Civil, o mesmo confessou o crime e já está a disposição da justiça na Casa de Prisão Provisória da cidade.