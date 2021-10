Share on Twitter

Neste final de semana um homem foi preso suspeito de roubar comércios em Gurupi. Segundo a PM, o acusado estava com um mandado de prisão em aberto.

Por Régis Caio

“A equipe de aForça Tática em patrulhamento tático especial pela Avenida Rio Grande do Sul, já ciente do mandado de prisão em aberto, avistou o mesmo indivíduo em atitude suspeita, foi feito a abordagem, busca pessoal e checagem via sistema onde foi confirmado o referindo mandado de prisão em aberto”, relata a PM.

Foi dado voz de prisão ao envolvido que foi conduzido até a 12° CAPC de Gurupi onde foi ratificado a prisão. O indivíduo posteriormente será encaminhado a Penitenciária de Cariri onde ficará a disposição do poder judiciário.