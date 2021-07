A Polícia Civil, por meio da 88ª Delegacia de Polícia (3°DP-Gurupi) e com apoio de policiais da 89° Delegacia de Polícia (4°DP-Gurupi) efetuou na manhã desta sexta (23) no Setor Alto dos Buritis o cumprimento do mandado de prisão contra uma homem de 42 anos.

Por Régis Caio

Segundo a polícia, ele é investigado em um roubo ocorrido no dia 29 de junho, numa clinica médica, situada no setor União, quando de posse de uma arma de fogo e com graves ameaças subtraiu um aparelho celular e uma quantia de R$ 918,00 em especie do caixa da clínica.

Foram localizados com o investigado o celular roubado, as vestimentas que o autor utilizou no roubo bem como um simulacro de arma de fogo.

O homem foi recolhido na Casa de Prisão Provisória da cidade e ficará a disposição do poder judiciário.