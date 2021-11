Share on Twitter

Um homem de 18 anos, considerado de alta periculosidade, e suspeito de ser o autor de uma série de crimes contra o patrimônio, na cidade de Araguaína, foi preso neste último final de semana domingo, 7, durante operação realizada por policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Roubos (DRR), no município do norte do estado.

A ação que resultou na captura do indivíduo foi coordenada pelo delegado-chefe da unidade especializada, Felipe Crivellaro e se deu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Araguaína, após representação da autoridade policial. Segundo o delegado Felipe, o suspeito possui uma extensa ficha criminal e agia em diferentes setores da cidade, podendo ter feito dezenas de vítimas.

“Trata-se de uma prisão muito significativa, uma vez que o indivíduo capturado, é conhecido no meio policial por praticar muitos roubos sempre com o uso de arma de fogo, facas, e ainda utilizando-se de muita violência e agressividade”, explica a autoridade policial. Desde o início do corrente ano, os policiais civis da DRR estavam monitorando o homem, sendo possível identificar ao menos quatro crimes de roubos à mão armada que ele teria cometido na cidade nos últimos meses.

Ainda conforme a autoridade policial, quando era adolescente, o indivíduo já tinha passagens pela polícia por atos infracionais análogos a crimes de roubo, atividade que ele continuou a desenvolver mesmo já maior de idade. “O indivíduo não cessou a prática de delitos quando completou 18 anos, pois julgava que não seria alcançado pela PC-TO, no entanto, mesmo em um domingo, dia em que a grande maioria das pessoas está em seu descanso semanal, as equipes da DRR foram às ruas e localizaram o homem em uma residência no setor Raizal”, disse o delegado.

Ao ser abordado, o suspeito demonstrou surpresa e incredulidade, uma vez que não esperava ser capturado em pleno domingo. “Importante destacar a toda a população, que a Polícia Civil trabalha diuturnamente para solucionar os crimes e prender os envolvidos, não importando se é dia útil, ou final de semana”, conclui Felipe Crivellaro.

Após ser conduzido a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, onde o delegado plantonista deu comprimento ao mandado de prisão, o indivíduo foi recolhido à Unidade Penal local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.