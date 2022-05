A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 88° DP de Gurupi, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de K.J.B. em razão de seu indiciamento por crime de roubo pelo emprego de arma de fogo, ocorrido em abril deste ano no setor Nova Fronteira, ocasião em que fora subtraído dois aparelhos celulares que sem encontravam em poder das vítimas.

da redação

Com as investigações, foi possível identificar a motocicleta utilizada pelo mesmo no dia dos fatos, chegando-se a autoria. As vitimas conseguiram memorizar a placa da motocicleta, a qual fora apreendida, bem como, o reconhecimento pessoal do autor.

O inquérito foi concluído pela polícia pelo indiciamento do assaltante, bem como pela representação de sua prisão preventiva, devidamente decretada e cumprida na Casa de Prisão Provisória desta cidade, pois o mesmo já se encontrava preso em virtude do envolvimento em outro delito semelhante.