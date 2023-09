Share on Twitter

da redação

Segundo a PM, o suspeito preso estava cometendo roubos de motos no início da noite no município. Em um dos casos ele tentou roubar um veículo de um policial penal. “A vítima desceu da moto e saiu andando de costas quando ouviu um disparo, imediatamente o policial revidou a injusta agressão e disparou contra o criminoso. Assim iniciando uma intensa troca de tiros e o autor do roubo foi alvejado”, disse a PM.

Mesmo baleado o criminoso ainda fugiu largando os veículos e roubando uma outra moto. O homem foi localizado minutos depois em uma casa no setor Casego sendo atendido pelo Samu. No local, a PM apreendeu uma pistola e outra motocicleta roubada e prendeu em flagrante o cunhado do suspeito

“As vítimas foram orientadas para que se dirigissem até a Delegacia para serem ouvidas e que registrassem o boletim de ocorrência referente aos roubos. O Policial Penal, vitima da tentativa de latrocínio, se apresentou espontaneamente a Depol e prestou os devidos esclarecimentos. O autor dos roubos foi hospitalizado, pois foi atingido por dois disparos, mas não corre risco morte e autuado pelos crimes de latrocínio tentado e roubo. O cunhado do criminoso foi autuado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação”, destacou a PM.