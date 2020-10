Assaltante é baleado logo após cometer roubo em bairro de Gurupi

Fato ocorrido na noite desta quinta-feira (29) no setor Campo Belo. O autor do roubo que estava alvejado, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional e foi feita a cirurgia nos braços e continua internado.

por Régis Caio

Segundo a PM, dois indivíduos chegaram no estabelecimento em uma motocicleta marca Yamaha Factor 150 cor preta, sendo que um deles ficou do lado de fora com capacete e o outro entrou com uma arma de fogo em punho aparentemente uma pistola e anunciou o assalto, levando da vítima um aparelho celular e uma quantia de R$ 261,85.

“No momento que estavam saindo a vítima tentou impedir o roubo, mas não conseguiu, na saída perderam o controle da moto e caíram e abandonaram o veículo, o dinheiro e o simulacro de arma de fogo e fugiram a pé sendo que um entrou num lote baldio e sumiu e o outro subiu na Avenida, quando foi alvejado com dois disparos que atingiu os dois braços, vindo a fraturar os mesmos, segundo informações os disparos foram efetuado por populares que tentaram defender as vítimas do mercado”, aponta o relatório da PM.

O autor do roubo que estava alvejado, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional e foi feita a cirurgia nos braços e continua internado, foi feito o flagrante do autor e estar sendo escoltado pela Polícia Penal. A motocicleta, o dinheiro e o simulacro foram apresentados na Central de Flagrantes. A vítima foi na Central de Flagrante e registrou a ocorrência do roubo em seu estabelecimento.