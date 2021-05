Na manhã desta terça-feira, 4, um homem de 25 anos foi preso em Gurupi, no sul do estado, suspeito de praticar vários roubos a postos de combustíveis no município. Ele foi capturado por policiais civis da 86ª Delegacia de Polícia de Gurupi, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, quando se encontrava em uma residência no setor Malvinas.

da redação

Com o objetivo de esclarecer dois roubos contra um mesmo posto de combustíveis, a equipe de investigadores da 86ª DP, deu início ainda em 2020, às investigações que se estenderam por algumas semanas. Na época dos fatos, em um intervalo de uma semana, o homem teria invadido as dependências do estabelecimento e, de posse de uma arma de fogo, rendeu clientes e funcionários e subtraiu dinheiro, além de outros itens.

No decorrer das investigações, os policiais civis conseguiram localizar a motocicleta que era utilizada na prática dos crimes e identificaram o autor dos delitos patrimoniais. Segundo a autoridade policial, o indivíduo já havia sido preso em flagrante no mês de outubro do ano passado pelo mesmo crime cometido em outro posto de combustíveis. O investigado foi indiciado pelos dois roubos qualificado e ficará a disposição do Poder Judiciário, na Casa de Prisão Provisória de Gurupi.