Na madrugada desta terça-feira, 16, no centro de Gurupi, a Polícia Militar (PM) localizou durante abordagem a dois adolescentes uma munição calibre 32 e quatro gramas de maconha, que foram apreendidos. Ainda no centro da cidade, quatro indivíduos de 20, 22, 23 e 41 anos, foram abordados em um veículo Fiat Siena, em fundada suspeita, e presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Durante patrulhamento, uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar, recebeu a informação de que havia um indivíduo possivelmente armado na Praça do Centro Cultural Mauro Cunha. No local, os policiais efetuaram abordagem a dois adolescentes, 16 e 17 anos, sendo localizada uma munição calibre 32 e quatro gramas de maconha. Os infratores foram detidos e conduzidos à Central de Flagrantes, onde foi confeccionado um Boletim de Ocorrência Circunstancial (BOC) em desfavor dos dois menores, por ato infracional de porte de munição e porte de droga, sendo o material apreendido.

No momento em que os policiais militares deslocavam-se com os menores para a Central de Flagrantes, na Avenida Goiás entre Ruas 20 e 21, depararam-se com um veículo Fiat Siena com quatro indivíduos 20, 22, 23 e 41 anos, em atitude suspeita. Prontamente, os policiais realizaram busca pessoal e abordagem veicular, sendo localizada uma arma de fogo artesanal calibre 20, duas munições intactas, uma máquina de cartão “Mercado Pago”, R$ 1.677,75 em espécie e três aparelhos celulares. Nenhum dos indivíduos assumiu ser proprietário de arma de fogo.

Diante do fato, todos os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes e entregues à autoridade policial. Na delegacia, todos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.