Araguaína/TO: PF destrói estruturas utilizadas para armazenamento de drogas oriundas do tráfico internacional

por Redação

A Delegacia de Polícia Federal em Araguaína executou nesta segunda-feira (13/11/2023), uma ação de destruição de diversos imóveis rurais utilizados por organização criminosa para armazenamento de drogas em esquema de tráfico internacional.

A Polícia Federal cumpriu mandado judicial de destruição de propriedade expedido pelo Juízoda 1º Vara Criminal da Justiça Federal de Araguaína/TO, em propriedades rurais localizadas no Parque Nacional da Chapada das Mesas no município de Carolina/MA.

A ação, que contou com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, é um desdobramento da investigação criminal, cuja etapa ostensiva foi deflagrada em abril deste ano sob o título de Operação “Rota Caipira”.

A Operação “Rota Caipira”, além do esclarecimento de fatos criminosos, teve como objetivos a repressão e a prevenção ao tráfico internacional de cocaína oriunda dos países andinos Bolívia, Peru e Colômbia com destino a estados do norte e nordeste brasileiros, executado por organização criminosa especializada no transporte aéreo de drogas com utilização de estruturas logísticas localizadas no Brasil, principalmente nos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão.

Os indiciados pela Polícia Federal no Inquérito Policial já foram denunciados e respondem a ação penal, nas medidas de suas responsabilidades, pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico internacional de drogas, organização criminosa internacional, entre outros.