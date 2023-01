O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou cinco pessoas pela participação no homicídio do jovem Higo Pereira Gomes, ocorrido em 20 de novembro, em Araguaína, em decorrência do desentendimento entre duas facções criminosas. O corpo da vítima foi encontrado amarrado dentro de uma mala, no setor Araguaína Sul II.

Conforme a denúncia, proposta pela 4ª Promotoria de Justiça de Araguaína, Higo Pereira era faccionado do Primeiro Comando da Capital (PCC) e seus oponentes, do Comando Vermelho (CV).

Simplesmente por este motivo, avaliado como “asqueroso e repugnante” na denúncia, a vítima foi sequestrada, levada para a residência de um dos denunciados, amarrada, estrangulada, asfixiada com o uso de cordas, teve uma unha arrancada e recebeu mais de uma dezena de golpes de faca nas regiões do pescoço e costas, vindo a falecer.

Após o homicídio, os denunciados amarraram e colocaram o corpo em uma mala. Em seguida, partiram com ele em uma moto, mas perderam o controle do veículo ao passar por um trecho de areia, deixando o corpo cair e abandonando-o no local.

Pela participação no crime, foram denunciados Absahi Oliveira Madeira, vulgo “Bim”; Karla Almeida Milhomem; Pablo Oliveira de Sousa, vulgo “Bob”; Vicentino Ribeiro da Silva; e Weverton Oliveira Gouveia, vulgo “Neném.

A denúncia relata a prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e organização criminosa. Dois dos participantes foram denunciados também pelo crime de furto qualificado, por terem subtraído o celular da vítima.