Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem de 25 anos levou um tiro na testa neste último final de semana enquanto andava de moto por um bairro de Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a polícia, ele não procurou ajuda médica, abandonou a moto e foi para casa dormir. A bala, que ficou amassada, foi encontrada pela PM no meio da rua.

da redação

A PM foi chamada pela mãe da vítima, que acordou e viu manchas de sangue nas roupas do filho. A polícia informou que encontrou o jovem sentado em uma cadeira com um ferimento na testa, de onde escorria algo que, segundo os agentes, parecia ser massa encefálica. Apesar disso o homem estava consciente e lúcido. Ele, inclusive, contou aos militares quem fez o disparo. A Polícia Civil abriu investigação.