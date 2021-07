Share on Twitter

por Wesley Silas

O homicídio aconteceu setor Loteamento Novo próximo a residência da família. Após o crime Ritinha foi presa pela Polícia Militar da cidade.

“Ela matou o filho com uma faquinha de serra. Estes dias o filho bateu nela que ficou toda roxa (hematomas) e agora ela passou gritando na redondeza dizendo que matou o filho, pedindo desculpas e saiu gritando”, relatou um morador da cidade.

Vários áudios em grupos de WhatsApp indicam que a motivação do crime possa ter sido as constantes agressões do filho.

“Ele viva batendo na mãe, chegava drogado e pegava a coitada da velha e batia. Os vizinhos sabem que ela apanhava demais dele e agora cansou de apanhar do filho. Talvez chegou a hora que ela não aguentou. Estou muito triste porque eu gosto dela e não gostava da forma que ele tratava ela. Há pouco dias eu presenciei por volta das 03hs da madrugada uma briga deles no meio da rua na frente da minha casa. O filho que bate na mãe só Jesus para ter misericórdia”, disse uma moradora.

Outro morador afirmou que após cometer o crime a mãe confessou às autoridades policiais. “Ela disse que desta vez ele veio para fazer tudo de ruim com ela”.