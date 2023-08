da redação

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada no hospital com vários ferimentos graves no rosto e na cabeça. Mesmo com dificuldades para falar, a mulher relatou aos militares que estava em um bar, onde acontecia uma festa, quando conheceu o autor, e ambos começaram a conversar e beber juntos.

No momento em que os dois saíram da festa, o suspeito teria tentado manter relações sexuais com a vítima. Como a mulher não quis, ele passou a agredi-la com socos.

A polícia já identificou o autor, realizou diligências, mas não encontrou o suspeito. A mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína (HRA) em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Fonte AF Notícias