por Redação

O Tribunal de Justiça do Tocantins negou o pedido de liberdade a Fábio Pisoni, condenado a 26 anos e oito meses de reclusão pelo assassinato do estudante de agronomia Vinícius Duarte de Oliveira, ocorrido em dezembro de 2007, em Gurupi. A decisão foi proferida nesta terça-feira, 26, em face do pedido de habeas corpus e acolhe parecer do Ministério Público, que se manifestou contrário ao pedido da defesa.

Fábio Pisoni estava em liberdade por força de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas retornou à prisão após ser flagrado descumprindo medida cautelar que, dentre outras exigências, o proibia de frequentar bares, boates ou ambientes similares, bem como de ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica.

No entanto, mesmo diante das restrições, o condenado foi flagrado por membro do próprio Ministério Público, em novembro de 2021, em restaurante de Gurupi, consumindo bebida alcoólica, motivo pelo qual foi requerida a sua prisão preventiva, concedida pela Justiça.

A decisão de denegação do habeas corpus foi proferida, por unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins.

Sobre o caso

O homicídio aconteceu no centro da cidade de Gurupi, às 4h30min da madrugada do dia 08/12/2007, após uma discussão entre alguns estudantes. Naquela ocasião Fábio Pisoni, tinha 26 anos, disparou seis tiros de uma pistola automática, calibre 22, contra um Gol que tinha seis estudantes que cursavam a faculdade de Agronomia na UFT, dentre eles estava Vinícius Duarte de Oliveira (Vinicius Catalão), que na época tinha 21 anos e recebeu dois tiros, sendo um deles causou sua morte.