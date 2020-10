Aparelhos eletrônicos sem nota fiscal são apreendidos em Gurupi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste domingo, 25, mais de 300 produtos transportados sem nota fiscal e com suspeita de descaminho. A apreensão foi registrada durante abordagem realizada no km 663 da BR 153, município de Gurupi.

Via ascom

Na oportunidade, foi abordado ônibus de transporte de passageiros que saiu de São Paulo e tinha como destino o Estado do Maranhão. Durante fiscalização no bagageiro inferior do veículo foram encontradas algumas caixas encaminhadas como encomenda, questionado sobre a nota fiscal, o condutor do veículo informou não as possuir.

Foram então abertas as caixas e nelas foram encontrados 47 relógios do tipo smartwatch, 6 equipamentos de som portáteis e 261 produtos acessórios para smartphones. Os produtos seriam entregues na cidade de Dutra/MA.

Diante dos fatos, fez-se a apreensão das mercadorias transportadas para serem encaminhadas à Receita Federal de Palmas/TO, para verificação da procedência dos produtos e para continuidade dos procedimentos legais.