da redação

A adolescente estava com seu filho de apenas um mês de idade, o qual, segunda a mãe, era fruto do relacionamento com o agressor. Ela e seu vizinho contaram ainda que o autor do fato estava a procurando, além de informar a sua aparência física e o traje em que ele estava vestido. Diante da denuncia da jovem contra o agressor, a guarnição saiu em patrulhamento a fim de localiza-lo.

Poucos minutos depois, a equipe da 7ª CIPM se deparou com um homem com as características semelhantes às repassadas, momento em que foi realizada a abordagem policial. Indagado sobre o fato, o rapaz confessou a agressão. Diante disso, os policiais militares o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. E arguido a fiança em um salário mínimo para responder o processo em liberdade.

A Polícia Militar, na semana do dia das mulheres, ressalta a importância de a vítima de violência doméstica e a sociedade em geral denunciarem casos semelhantes a estes, a fim de coibir esse tipo de crime.

O Cmte da 7ª CIPM, Major Dennys Dalla, ressalta que a Polícia Militar tem como valor a proteção a mulher e informa à população de Alvorada para denunciarem casos de violência doméstica e demais crimes, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone (63) 99201-8135.