Agrotóxicos contrabandeados são apreendidos na BR-153 no Tocantins

da redação

Na manhã desta terça-feira (3), por volta das 11 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 100kg de substância semelhante a agrotóxico, em Guaraí/TO.

Durante procedimento de fiscalização no km 332 da BR 153, foi dada ordem de parada a um ônibus SCANIA/MPOLO PARADISO, que fazia a linha Goiânia/GO a Belém/PA. Na inspeção veicular, a equipe PRF localizou, no compartimento de cargas, quatro caixas que continham a substância.

Ao ser questionado sobre a origem do ilícito, o motorista do ônibus informou se tratar de encomenda e apresentou uma Nota Fiscal (NF), porém, a descrição do documento divergia do conteúdo das caixas.

Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, a ocorrência de contrabando. Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraí, para as medidas legais cabíveis.