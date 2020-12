Agente penitenciário desaparece na região central do estado

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 10ª Central de Atendimento de Miracema, intensificou as investigações e buscas para localizar o paradeiro do policial penal Rogério Rodrigues Porto, de 29 anos de idade. O policial teria sido visto pela última vez por volta das 18h da tarde deste domingo, 6, quando saiu de sua residência, em Lajeado, com destino a Cadeia Pública de Miracema, onde começaria seu turno de trabalho às 19h.

Na ocasião, Rogério estava usando roupas operacionais da Polícia Penal e saiu de casa dirigindo seu veículo, um Kia, modelo Cerato, de cor cinza, com placas MXF 4669, de Palmas – TO. Após não mais conseguir contato com o policial, um amigo foi até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Miracema, onde registrou um Boletim de Ocorrência noticiando o desaparecimento.

“Tão logo soubemos do caso, demos início às diligências e buscas para localizar o policial penal Rogério Rodrigues Porto, uma vez que, de acordo com o relato feito por um amigo que registrou o BO, a última visualização de Rogério em seu aplicativo de troca de mensagens ocorreu às 20h35 da noite do domingo e desde então, o aparelho encontra-se desligado”, disse o Delegado.

Diante dos fatos, a Polícia Civil do Tocantins pede a população em geral que qualquer informação que possa levar ao paradeiro do policial penal Rogério Rodrigues Porto, seja imediatamente repassada a PC-TO pelos telefones (63) 3366 1786 da 10ª Central de Atendimento da PC, em Miracema, ou (63) 3367-1263 da 69ª Delegacia de Polícia Civil de Tocantínia. Informações também podem ser repassadas diretamente em qualquer Delegacia de Polícia Civil mais próxima.