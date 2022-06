O adolescente Luis Carlos de Oliveira Costa, de 12 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental disparado pelo irmão, de nove anos. O caso aconteceu em uma fazenda em Dueré, região sul do estado, na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, a criança pegou a arma de fogo do padrasto, que estava escondida embaixo de uma cama.

da redação