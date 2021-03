Em Gurupi, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 10, a operação denominada “Maquinista”, que resultou na apreensão de uma arma de fogo, balança de precisão, várias munições intactas e no cumprimento de mandado de internação de um adolescente de 17 anos.

da redação

O jovem é apontado pela Polícia Civil como suspeito de cometer ao menos cinco atos infracionais análogos a homicídio qualificado na cidade.

Comandada pelo Delegado-Chefe da 3ª DHPP, Hélio Domingos de Assis Alves, a operação Maquinista buscou dar cumprimento a mandados de busca e apreensão no imóvel onde reside o adolescente infrator, no Bairro Nova Fronteira e em outros dois locais. “Na ocasião, também cumprimos mandado de internação do adolescente, uma vez que ele é apontado como integrante de uma associação criminosa responsável pela prática de vários crimes de homicídio aqui em Gurupi”, ressaltou o delegado.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis da 3ª DHPP encontraram em poder do investigado um revólver calibre 32, vários cartuchos de munições intactas, bem como balança de precisão e outros objetos de origem ilícita. Diante dos fatos, além de ser apreendido em cumprimento ao mandado de internação, o menor também foi autuado em flagrante por ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a autoridade policial, as investigações que resultaram na apreensão do adolescente foram iniciadas pela Polícia Civil no mês de novembro de 2020, quando os policiais civis buscavam elucidar homicídios praticados em Gurupi e que apresentavam semelhança no modo de execução. “Na ocasião, esse próprio menor foi apreendido por posse ilegal de armas de fogo e drogas. Logo em seguida, com o aprofundamento das investigações, conseguimos evidências de que esse jovem participou de cinco homicídios ocorridos entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021”, frisa o delegado.

DEIC

Em 20 de janeiro de 2021, policiais civis da 8ª DEIC e da 3ª DHPP deflagraram uma operação que resultou nas prisões de quatro indivíduos suspeitos de integrar a mesma facção criminosa que o adolescente e na apreensão de duas pistolas calibre 9mm e um revólver calibre 38. Com o aprofundamento das investigações constatou-se que um dos conduzidos naquela operação era o responsável por fornecer as armas utilizadas nos crimes.

“A partir daí, intensificamos as diligências, e hoje conseguimos dar cumprimento ao mandado de internação do adolescente”, disse o Delegado. Com a captura dele, a Polícia Civil concluirá os inquéritos em que houve participação do adolescente no prazo de 30 dias. Após ser conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis, o adolescente infrator foi recolhido ao Centro de Internação para Menores Infratores de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Nome da operação

”Maquinista”, nomenclatura dada à operação, faz alusão ao fato das investigações da Polícia Civil apontarem que todas as vezes que o grupo queria executar alguém, seus integrantes jogavam em grupos de WhatsApp e também redes sociais que “o trem bala estava na pista”. Segundo o Delegado, o adolescente apreendido era o encarregado de cometer os atos infracionais de homicídio e se identificava nas redes sociais como maquinista, ou seja, a pessoa que conduzia o trem bala criminoso.