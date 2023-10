Adolescente é morto, policial baleado e mais duas pessoas feridas durante confusão em show de aniversário do Tocantins

Da redação

O Governo do Tocantins, esclarece que durante a madrugada desta sexta-feira, 6, durante a programação artística em comemoração ao aniversário do Estado na praça dos Girassóis , ocorreu uma briga que resultou na morte de um adolescente de 17 anos. O Governo do Tocantins lamenta com muito pesar a morte e informa que não está medindo esforços para esclarecer todos os fatos e responsabilizar o autor do homicídio.

As equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas) e da perícia técnica estiveram no local colhendo as informações e vestígios que possam auxiliar na elucidação do caso.

O que se sabe até o momento é que um policial à paisana e de folga, estava no show, e se envolveu em uma discussão com dois homens . Durante a confusão um dos homens tomou a arma do policial e atirou contra o mesmo. O policial foi atingido com dois tiros, um na costela e outro no quadril . Na confusão, um adolescente de 17 anos acabou sendo baleado na cabeça e morreu no local. Ainda de acordo com informações um casal teria sido ferido por tiro de raspão mas passam bem.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Palmas, e após exames de necropsia foi liberado aos familiares.

Já o policial ferido, no momento, passa por cirurgia no Hospital Geral de Palmas.

A 1ª DHPP segue em diligências, mas até o momento o autor dos disparos não foi identificado.

Por fim, o Governo do Tocantins reitera seu compromisso com a segurança dos tocantinenses e reitera que não medirá esforços para elucidar o caso e responsabilizar o autor. Vale destacar que um grande contingente de policial -maior que o empregado durante as festividades de carnaval – estava no local do Show e que nenhuma outro tipo de ocorrência foi registrada.

Desde as primeiras da manhã desta sexta-feira , 06, o o Governador Wanderlei Barbosa está reunido com as forças de segurança e determinou que toda assistência seja prestada à família do adolescente e que a segurança de hoje seja ainda mais reforçada. “ Estamos entristecidos pelo ocorrido mas ressaltamos que se trata de um fato isolado tendo em vista que nenhuma outra ocorrência sequer foi registrada e determinei que tudo seja feito para elucidar o ocorrido”, finalizou.

*Governo do Estado do Tocantins*