Adolescente é flagrado com duas armas de airsoft em escola de Palmas e polícia é chamada

Segundo a polícia, o adolescente de 17 anos demonstrou inquietação e não obedecia a ordem de ficar sentado. Ele foi tranquilizado e durante a busca na bolsa dele foram encontradas as duas pistolas com carregadores e municiadas com esferas de plástico.

O responsável pelo menor foi chamado e ambos levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o porte de simulacro de arma de fogo não é crime e, consequentemente, não configura ato infracional. Como também não foi relatada nenhuma situação de ameaça, o adolescente foi ouvido e entregue à família. Entretanto, os simulacros foram apreendidos.